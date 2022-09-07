Тбилиси, 7 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 6 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Это письмо было зачитано на проходящей в Тбилиси международной конференции в поддержку киевского режима.

Зеленский выразил «искреннюю благодарность» Зурабишвили и всей Грузии за участие 23 августа во втором саммите так называемой «Крымской платформы». Он подчеркнул важность того, что участники саммита чётко заявили, что они «никогда не потерпят временной оккупации полуострова Россией и никогда не признают незаконную аннексию суверенной территории».

Зеленский отметил, что «решительная и непоколебимая поддержка» Грузией киевского режима, является для него «бесценной», поскольку она приближает киевский режим к победе.

Напомним, что саммит «Крымской платформы» создан для непризнания западными странами воссоединения Крыма с Россией.