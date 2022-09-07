Ульяновск, , 06:48 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту дачи взятки ветеринару. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела в Димитровграде стал директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. По данным следствия, с 11 марта 2020 года по 30 декабря 2021 года он дал 248 тыс. рублей взятки ведущему ветеринарному врачу Мелекесского центр ветеринарии и безопасности продовольствия.

Правоохранители считают, что незаконное вознаграждение было передано за справки о прохождении контроля на корма для животных без фактического исследования продукции, а также за отсутствие ветеринарно-санитарных осмотров транспортных средств для перевозки указанных товаров.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»).

Напомним, что ранее в Димитровграде Ульяновской области коммерческая организация, директор которой передал взятку бывшему ветеринарному врачу, оштрафована на 1 млн рублей за нарушение антикоррупционного законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно о том, что в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена, которого подозревают в даче 2 млн рублей взятки чиновнику.

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