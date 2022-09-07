Владивосток, 7 сентября 2022, 06:48 — REGNUM В ходе встречи, которая состоялась 7 сентября на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке, глава Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн, назвал президента России Владимира Путина «лидером мира», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Мин Аун Хлайн поблагодарил Путина за организацию встречи и ВЭФ.
«Ваша страна великая и историческая. Почти 30 лет назад у вас были сложные времена. С этих времен вы вышли и с вашей помощью страна развивается интенсивно. Я очень горжусь, когда вы стали управлять страной Россия поднялась на первое место в мире. Мы бы назвали вас не лидер России, а лидер мира. Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — сказал лидер Мьянмы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 6 сентября дал поручение проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Государственного совета.