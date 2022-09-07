Владивосток, , 06:48 — REGNUM В ходе встречи, которая состоялась 7 сентября на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке, глава Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн, назвал президента России Владимира Путина «лидером мира», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мин Аун Хлайн поблагодарил Путина за организацию встречи и ВЭФ.

«Ваша страна великая и историческая. Почти 30 лет назад у вас были сложные времена. С этих времен вы вышли и с вашей помощью страна развивается интенсивно. Я очень горжусь, когда вы стали управлять страной Россия поднялась на первое место в мире. Мы бы назвали вас не лидер России, а лидер мира. Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — сказал лидер Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 6 сентября дал поручение проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Государственного совета.