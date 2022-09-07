Мадрид, 7 сентября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Испания и Чили совместно организуют мероприятия, посвященные демократической памяти и приуроченные к 50-летию военного переворота в чилийском государстве. Об этом пишет агентство EFE.

Biblioteca del Congreso Nacional — Chile Чилийский диктатор Аугусто Пиночет в 1986 году

Посол Чили в Испании Хавьер Веласко провел в Мадриде встречу с министром культуры Испании Микелем Исетой, в ходе которой они обсудили эти мероприятия.

Военный диктатор Аугусто Пиночет пришёл к власти в Чили в результате военного переворота, совершённого 11 сентября 1973 года.