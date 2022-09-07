Владивосток, 7 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Мьянма уже начала закупать нефтепродукты у России и ждет прибытия первой партии дизтоплива, заявил глава страны Мин Аун Хлайн в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Мьянма

«Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», — цитирует его РИА Новости.

Глава Мьянмы добавил, что поставки нефтепродуктов будут оплачиваться в той валюте, которую выберет российская сторона. Мин Аун Хлайн подчеркнул, что республика не против расчетов за поставки в российских рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября на полях Восточного экономического форума Россия и Мьянма подписали дорожную карту на 2022–2023 годы о сотрудничестве по атомной энергетике. Она предусматривает возможность строительства в Мьянме атомной электростанции с реакторами малой мощности.