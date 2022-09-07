Пермь, 7 сентября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В руководящем составе министерства ЖКХ Пермского края произошли изменения. На должность заместителя министра назначен Василий Пастух, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

В новом статусе он работает с 5 сентября. До этого назначения чиновник занимал пост замглавы администрации Свердловского района города Перми и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На новом посту Василию Пастуху предстоит предстоит курировать вопросы благоустройства и подготовки Перми к 300-летию. Добавим, должность замминистра ЖКХ Прикамья стала вакантной в январе 2022 года, когда Татьяна Русакова ушла в отставку.