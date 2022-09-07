Ульяновск, 7 сентября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Ульяновске в рамках празднования Дня города пройдёт фестиваль уличного кино, где будут представлены конкурсная и внеконкурсная программы. Зрители смогут посмотреть девять фильмов, сообщает администрация областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское кино

Фестиваль уличного кино будут идти два дня на Площади волонтёров. 9 сентября покажут конкурсные фильмы, 10 сентября запланирован показ внеконкурсной программы. Также предусмотрена развлекательная программа.

Организаторы отмечают, что в афишу включили девять «совершенно неожиданных лент», в том числе созданных начинающими авторами. Лучший фильм получит 1,5 млн рублей гранта.

Для ежегодного российского фестиваля уличного кино, которые проходят в регионах страны, эксперты обработали более 1 тыс. заявок и выбрали 70 картин с оригинальными сценариями из фильмов и анимации.

Напомним, что в День города в Ульяновске пройдёт межрегиональный фестиваль колокольного искусства с участием звонарей из пяти регионов. Он состоится 11 сентября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году Ульяновск (Симбирск) отпразднует 374-летие. Массовые мероприятия начнутся 9 сентября и завершатся в основной день празднования, 11 сентября. День города завершится салютом.