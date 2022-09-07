Владивосток, , 06:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл 6 сентября рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в рамках работы на Восточном экономическом форуме, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин и Олег Кожемяко Сайт Кремля

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В ходе разговора был затронут ряд важных для Приморья вопросов. В частности, глава Приморья рассказал о ликвидации последствий прошедшего тайфуна в крае. Далее стороны обсудили возможность повышения возраста участников программы «Дальневосточная ипотека» до 40 лет и объём кредита до 8,5 млн рублей, направления финансирования из федерального бюджета на строительство новой школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа, отмены ограничений на экспорт приморской сои и квот на реализацию кукурузы для Дальнего Востока и в том числе Приморья.

Рассказал Кожемяко и о социально-экономической ситуации, о строительстве в регионе. Отмечается, что в Приморье один из самых низких процентов безработицы — на 9 тыс. безработных — 53 тыс. вакансий.

В завершении разговора Владимир Путин заверил, что все озвученные вопросы и темы — «проработаем».

Как сообщало ИА REGNUM, государство должно учесть огромную популярность отдыха на море среди граждан России. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ.