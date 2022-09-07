Вашингтон, 7 сентября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Содействия компаний, предоставляющих финансовые услуги, в установлении потолка цен на российскую нефть ожидает министерство финансов США. Об этом 6 сентября заявил замминистра финансов Уолли Адейемо в ходе своего выступления в Нью-Йорке на конференции с участием представителей финорганизаций.

U. S. Embassy New Delhi Уолли Адейемо

Как пояснил Адейемо, предложение о введении ограничения цен на российскую нефть, выдвинутое министрами финансов стран G7, направлено на снижение доходов России. По словам Адейемо, полученные от продажи нефти доходы Москва направляет на продолжение спецоперации на территории б. УССР. Поэтому планируется, что доступ на мировой рынок для российской нефти будет закрыт в случае, если её цена будет выше установленного потолка.

Замминистра финансов США указал, что для эффективности потолка цен необходимо, чтобы предоставляющие финансовые услуги компании помогали в реализации данной меры.

«Мы хотим сотрудничать с вами, чтобы разработать механизм соблюдения, который был бы прост, насколько это возможно, и помог достичь наших целей. Это поможет предотвратить наносящие ущерб скачки цен на энергию, в то же время сокращая основной источник доходов России», — уточнил Адейемо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению замминистра финансов США Адейемо, Индия может поддержать введение потолка цен на российскую нефть и изучает этот вопрос