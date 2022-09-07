Ульяновск, 7 сентября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон. Расчёт проводился на основе зимних учётов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минприроды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лось

Маршрутный учёт прошёл зимой в охотничьих угодьях и заказниках Ульяновской области. На основании полученных данных была рассчитана численность охотничьих ресурсов и рассчитаны лимиты их добычи на год (с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года).

Соответствующим указом утверждены лимиты добычи трёх видов животных: в течение года можно добыть 251 лося, 56 барсуков и 804 сибирских косуль. Также продолжается сезон охоты на кабана, на лося на гону и пернатую дичь.

Директор департамента охотничьего хозяйства Алексей Каштанов отмечает, что за пять лет численность косуль возросла в пять раз, достигнув в 2022 году 11 149 особей. По его словам, причиной является наличие «благоприятных мест обитания», которыми считаются «зарастающие самосевом поля».

Отметим, что в мае 2022 года в Ульяновской области вернули в лес новорожденного лосёнка, которого увели грибники, думая, что спасают животное.

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Напомним, в августе 2022 года в Мелекесском районе Ульяновской области открылся виварий для содержания лабораторных животных. Власти заявляют, что он стал первым в Поволжье.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области осуждён браконьер. Его признали виновным в незаконной охоте и взыскали 800 тыс. рублей ущерба.

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