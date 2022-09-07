Токио, , 06:20 — REGNUM Японская корпорация Nissan намерена купить акции компании Vehicle Energy Japan, которая занимается производством литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба японского автопроизводителя.

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Отмечается, что Nissan приобретет все акции производителя аккумуляторов. После завершения сделки Vehicle Energy Japan станет дочерней компанией автопроизводителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года глава компании Renault Жан-Доминик Сенар заявил о планах автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi создать новую компанию, которая будет разрабатывать и производить электромобили. Ранее группа компаний объявляла о планах вложить 23 млрд евро в развитие технологий по созданию электромобилей.