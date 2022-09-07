Цзинань, Китай, , 06:18 — REGNUM Источник Баоту, знаменитое живописное место в Цзинане, столице восточно-китайской провинции Шаньдун, непрерывно бьет уже 19 лет, что является самым продолжительным временем его активности с 1970-х годов, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Геотермальные источники Алексей Иванов, ИА REGNUM

По данным бюро по городским и сельским водным вопросам Цзинаня, уровень грунтовых вод в источнике 6 сентября достиг 29,86 метра, что почти на метр выше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень грунтовых вод источников в Цзинане в основном зависит от осадков, сообщило бюро, добавив, что повышение уровня грунтовых вод источника Баоту можно объяснить обильными осадками, выпавшими после сезона наводнений в этом году.

Сезонные паузы в Баоту начались с 1971 года, и одна пауза продлилась 926 дней. Однако 6 сентября 2003 года, после 548-дневного перерыва, источник начал вновь бить, и с тех пор непрерывно бьет уже в течение 19 лет.

Цзинань, получивший название «город тысячи источников», может похвастаться более чем 1000 природными источниками, в том числе 72 знаменитыми. Источник Баоту считается самым известным из всех.