Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Дефицита красной икры в России не будет. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

ru.torange.biz Красная икра

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Глава региона отметил, что, несмотря на не совсем удачную путину этого года, «масштабы потребления красной икры в России будут закрыты». Значительная часть деликатеса идёт на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в федеральные органы власти с просьбой ужесточить наказание для перевозчиков браконьерской рыбопродукции. В настоящее время им удаётся избежать строгой ответственности, так как они заверяют правоохранителей, что не добывали рыбу и икру, а лишь перевозят её.