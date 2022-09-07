Токио, 7 сентября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Курс японской иены по отношению к доллару США на бирже в Токио 7 сентября торгуется на уровне 143,73−143,74 иены за доллар, что является минимумом с августа 1998 года. Это следует из данных торговой площадки.

Банкнота 5000 йен

В ходе предшествующих торгов в Нью-Йорке йена подешевела до уровня 143,45 иены за доллар. А общее ослабление японской валюты за последние сутки достигло порядка 2,5%.

Крайне мягкая кредитно-денежная политика Банка Японии продолжает стимулировать продажи национальной валюты и её удешевление. Это удорожает импортные товары, включая энергоносители, но повышает прибыли ориентирующихся на внешние рынки крупных японских корпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, курс японской иены по отношению к доллару США на старте валютных торгов в Токио 1 сентября обновил минимум с сентября 1998 года.