Тбилиси, , 17:25 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о поддержке Грузии со стороны ЕС, сообщает 6 сентября Первый канал грузинского телевидения.

Жозеп Боррель Gov.ge

«У меня была своевременная встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили перед советом ассоциации Грузия-ЕС. Мы хотим, чтобы Грузия добилась прогресса в проведении амбициозных реформ. Европейский союз поддержит Грузию на ее европейском пути… Наши отношения перешли на качественно высокий уровень, и Грузия твёрдо стоит на европейском пути. Я с нетерпением жду прогресса Грузии на этом пути и надеюсь, что все политические силы в Грузии воспользуются этой исторической возможностью, чтобы активизировать свои усилия по сближению страны с ЕС», — заявил Боррель.

Напомним, что Грузия намеревается получить статус кандидата на вступление в члены ЕС.