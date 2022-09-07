Пекин, , 06:13 — REGNUM Китай применил свои спутники серии «Гаофэнь» для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщается на сайте государственной телекомпании CCTV.

Снимок Земли со спутника «Гаофэнь-3» Chinanews.com

Более 10 спутников были развернуты для получения изображений районов, пострадавших от землетрясения, спустя 10 минут после того, как землетрясение потрясло уезд Лудин в провинции Сычуань в 12:52 по пекинскому времени 5 сентября, включая спутники «Гаофэнь-3 01/02/03», спутник «Гаофэнь-1D» и спутник «Гаоцзин-1», согласно данным Системе наблюдения Земли и Центра обработки данных Китайского национального космического управления (CNSA).

Спутники «Гаофэнь-3» получили радиолокационные изображения с синтезированной апертурой (SAR) районов, пострадавших от землетрясения, в 19:11 того же дня, что помогло экспертам проанализировать данные и узнать больше о ситуации с ущербом в этих районах.

CNSA продолжит отправлять гражданские и коммерческие спутники для поддержки усилий по предотвращению стихийных бедствий и оказанию чрезвычайной помощи, а также предоставлять пространственную информационную поддержку для мониторинга стихийных бедствий и принятия решений.