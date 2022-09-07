Владивосток, , 06:13 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл во Владивосток. Об этом 7 сентября сообщила журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лавров прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)», — уточнила Мария Захарова.

Напомним, VII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 5 сентября. В нём принимают участие гости из 68 стран мира. В их число вошли Австралия, Австрия, Великобритания, США, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия. Главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Завершатся мероприятия в рамках ВЭФ 8 сентября.

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