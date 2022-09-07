Владивосток, 7 сентября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён для энергокомпаний Приморья, устраняющих последствия разгула стихии — на ремонтных работах задействовано более 70 специалистов и почти 30 единиц техники. Всего 21 бригада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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«На утро 7 сентября, зафиксировано более 40 отключений электричества. Наибольше количество их наблюдается в Большом Камне после отключения линии 110 киловольт. Идет восстановление электроснабжения потребителей по распределительным сетям. Восстановительные работы продолжаются и осложнены отсутствием подъездных путей», — пояснили специалисты.

Массовые отключения зафиксированы в Находке, Партизанске, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Пожарском округах, Шкотовском районе. Основные причины отключений — перехлесты и обрывы проводов, падение опор линий электропередач, подтопление подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате прохождения в Приморье тайфуна «Хиннамнор» проезда для автомобильного транспорта нет в восьми муниципалитетах. Дорожники, дежурившие всю ночь, продолжают аварийно-восстановительные работы.