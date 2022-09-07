Пекин, 7 сентября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Китай использует технологию искусственного дождя с августа, чтобы помочь различным регионам бороться с засухой, сообщило во вторник Китайское метеорологическое управление (CMA).

Justin Scott Засуха

С 1 августа по 31 декабря самолеты совершили 75 полетов, которые в общей сложности продолжались 211 часов, с целью вызвать искусственные осадки в пострадавших от засухи районах, включая Хубэй, Чунцин, Хэнань и Шэньси, сообщил официальный представитель CMA Чжао Чжицян на пресс-конференции.

Чжао отметил, что эти дождевые работы, по оценкам, охватили площадь в 1,45 млн кв км, играя жизненно важную роль в смягчении последствий засухи и высоких температур, увеличении запасов воды и стабилизации сельскохозяйственного производства. По словам чиновника, эти операции также осуществляются с использованием передовых технологий, таких как метеорологические спутники, метеорологические радары и беспилотные летательные аппараты.

Чжао добавил, что искусственный дождь также помог ослабить лесные пожары, вызванные жаркой погодой в Чунцине и Сычуани. При том, что Китай пережил самое жаркое лето с 1961 года, когда он начал вести полные метеорологические записи.

По данным Национального климатического центра, средняя температура в стране с 1 июня по 31 августа составила 22,3 градуса по Цельсию, что на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем за тот же период обычных лет, и является самым высоким показателем с 1961 года.