Владивосток, 7 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В результате прохождения в Приморье тайфуна «Хиннамнор» проезда для автомобильного транспорта нет в восьми муниципалитетах. Дорожники, дежурившие всю ночь, продолжают аварийно-восстановительные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тайфун

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За минувшие сутки 38 человек эвакуировано с подтопленных территорий. В Лазовском округе — 25 жителей, в Партизанском районе — семь, в Партизанском городском округе — шесть.

Спасатели и аварийные службы работают там, куда пришёлся основной удар тайфуна «Хиннамнор». На юго-востоке и востоке края выпало от 108% до 173% месячной нормы.

В семи муниципальных образованиях подтоплены подвалы 11-и многоквартирных домов, двух частных домов и 130 приусадебных участков, наблюдаются переливы на девяти участках автодорог, отрезаны от дорожного сообщения 13 населённых пунктов.

На восстановительные работы направили дорожную технику и дополнительные бригады «Примавтодора».

В Лазовском муниципальный округе, где ситуация наиболее сложная, направлены силы Находкинского поисково-спасательного отряда. На месте работает вертолёт МЧС. От сообщения отрезаны Черноручье, где проживают 428 человек, село Валентин — 1037 человек и село Глазовка — 96 человек. На объездной дороге через Владимиро-Александровское, на 12 километре, размыты подходы к мосту.

Нет проезда в Чугуевском округе на 0-2 километре трассы Осиновка — Рудная Пристань — Соколовка из-за перелива длиной 2 км. В муниципалитете введен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье разрушительной силы тайфун HINNAMNOR всё сносит на своём пути.