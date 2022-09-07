Владивосток, 7 сентября 2022, 06:30 — REGNUM На создание комфортной среды для жителей старой части города Циолковского возле космодрома «Восточный» в Амурской области необходимо дополнительное финансирование. Об этом сообщил 7 сентября главе Роскосмоса Юрию Борисову губернатор региона Василий Орлов в ходе VII Восточного экономического форума.
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Глава Приамурья попросил руководителя ведомства внести в долгосрочный план развития Циолковского дополнительные объекты. В том числе необходим ремонт транспортной инфраструктуры и жилых домов. На встрече также была поставлена задача сформировать план по организации промышленных туров на космодром «Восточный».
Как сообщало ИА REGNUM, компания «ЭкоЭнерджи Групп», агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока подписали на VII Восточном экономическом форуме соглашение о строительстве двух объектов по преобразованию солнечной энергии в электрическую. Электростанцию намерены построить Благовещенском районе на участке площадью 60 га, её мощность составит 27,6 МВт.