Владивосток, 7 сентября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. На создание комфортной среды для жителей старой части города Циолковского возле космодрома «Восточный» в Амурской области необходимо дополнительное финансирование. Об этом сообщил 7 сентября главе Роскосмоса Юрию Борисову губернатор региона Василий Орлов в ходе VII Восточного экономического форума.

(сс) Dima Ostrovsky Строительство города Циолковский

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«Долгосрочный план развития Циолковского сейчас затрагивает новую часть города. В общем перечне находится 24 объекта в строящемся жилом микрорайоне. При этом, нельзя забывать и про создание комфортной среды для жителей старого района Циолковского. Сейчас реконструкции и модернизации там требуют стадион, центр досуга, коммунальные сети, школа. По поручению президента проработали вопрос с привлечением финансирования на их реализацию», — отметил Василий Орлов.

Глава Приамурья попросил руководителя ведомства внести в долгосрочный план развития Циолковского дополнительные объекты. В том числе необходим ремонт транспортной инфраструктуры и жилых домов. На встрече также была поставлена задача сформировать план по организации промышленных туров на космодром «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «ЭкоЭнерджи Групп», агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация по развитию Дальнего Востока подписали на VII Восточном экономическом форуме соглашение о строительстве двух объектов по преобразованию солнечной энергии в электрическую. Электростанцию намерены построить Благовещенском районе на участке площадью 60 га, её мощность составит 27,6 МВт.