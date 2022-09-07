Тбилиси, 7 сентября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили текущие перспективы членства Грузии в Европейском Союзе на личной встрече, состоявшейся в Брюсселе перед заседанием Совета ассоциации ЕС-Грузия, сообщает 6 сентября Первый канал грузинского телевидения.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили и Жозеп Боррель

По словам Гарибашвили, европейская перспектива, которую страна получила в июне, является сильной мотивацией и в то же время огромной ответственностью для Грузии. Премьер-министр заявил, что нынешняя политическая поляризация в Грузии является серьёзным вызовом для страны, и этот вопрос необходимо решить. Именно поэтому правительство не жалеет никаких усилий для улучшения нынешней политической обстановки. Однако, по словам премьер-министра, такое вовлечение в процесс необходимо со стороны оппозиционных партий. Был подчёркнут тот факт, что Грузия немедленно отреагировала на решение Европейского совета и представила план действий по выполнению 12 приоритетов Европейского союза. Премьер-министр отметил, что рабочие группы были созданы в соответствии с приоритетами с привлечением всех соответствующих заинтересованных сторон.

Было отмечено, что Грузия не сможет добиться успеха в реализации амбициозной программы реформ без решительной поддержки со стороны ЕС. Премьер-министр выразил надежду, что, поскольку Грузия стала частью политики расширения ЕС, финансовый инструмент, существующий для стран, находящихся в процессе членства в ЕС, будет распространен на Грузию, что создаст больше возможностей для Грузии на пути к членству в ЕС.

Стороны также обсудили обстановку в области безопасности в регионе и ситуацию на «оккупированных территориях» Грузии. Как сказал премьер-министр, всем ясно, что Россия проводит ту же политику в отношении Грузии, бывш. УССР и Молдавии. Гарибашвили выразил надежду, что ЕС продолжит поддерживать Грузию, особенно сейчас, когда риски политики непризнания в отношении «оккупированных регионов» Грузии как никогда высоки и поддержка европейских партнеров в этом направлении очень важна.

Премьер-министр приветствовал назначение нового посла ЕС в Грузии Павла Герчинского и выразил готовность к тесному и плодотворному сотрудничеству с ним.