Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов после гибели девяти человек на Ключевском вулкане предложил передать исполин на федеральный уровень. Это, по его мнению, усилит контроль на популярном туристическом объекте. Об этом глава края заявил в интервью РИА Новости.

Читайте также: Выживший гид рассказал подробности трагедии на Ключевском вулкане

Вулканы Ключевская сопка и Камень Игорь Шпиленок

Солодов подчеркнул, что после случившейся трагедии власти Камчатки задумались над системным регулированием экстремального туризма. Правительство края готовит предложения по этому вопросу.

Губернатор Камчатки рассказал, что заручился поддержкой министра природных ресурсов Александра Козлова и представил президенту России Владимиру Путину предложение о передаче вулкана Ключевского и других объектов природного парка на федеральный уровень.

«Связано это с тем, что это более высокий уровень защиты, контроля нахождения на территории», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, при восхождении на Ключевской вулкан погибли восемь туристов из разных регионов России и один гид. Выживший гид получил обморожения конечностей и рассказал подробности трагедии. Заведены и расследуются уголовные дела.