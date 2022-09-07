7 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Поездки туристов по России способны не только стимулировать рост экономики страны, но и обеспечить её социально-культурное развитие.

Георгий Балаков, , 07:44 — REGNUM Доступность отдыха повышает уровень жизни населения России. По этой причине государство должно сделать всё возможное, чтобы у граждан с разным уровнем дохода были равные возможности для путешествий. Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин, проводя заседание президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ».

Константин Крыжицкий. Звенигород

Выступление российского лидера в очередной раз показало, что простой человек находится сегодня в центре внимания государственной политики. Развитие же туристической отрасли является неотъемлемой частью курса на сбережение народа России. Значимость этой темы подчеркивает тот факт, что российский лидер держит её на личном контроле.

«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера», — заявил Путин.

Наряду с социальным не стоит забывать и об экономическом аспекте отрасли путешествий и отдыха. Развитие туристической сферы имеет мультипликативный эффект, благодаря которому создание новых рабочих мест в этом сегменте экономики стимулирует занятость в смежных отраслях. Там, где появляются туристические объекты, неизбежно растут темпы строительства и ремонта дорог, активно развивается логистическая инфраструктура. Надо ли говорить, что для многих небольших городов и сел в России туризм является важнейшим элементом экономики и главным источником доходов местного бюджета. К тому же строительство инфраструктуры для полноценного отдыха позитивно влияет на экологическую ситуацию, сохраняя окружающую среду.

Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по вопросам развития туризма Цитата из видео. Администрация президента России

«Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создаёт рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса», — сказал президент России.

Не стоит забывать о том, что возможность путешествий по России является одним из инструментов «мягкой силы» страны. По мнению российского лидера, развитие туризма позволит раскрыть культурный потенциал страны и сделать её ещё более привлекательной для отдыха иностранцев, которые смогут своими глазами увидеть настоящую Россию, познакомиться с её колоритом, народными традициями и убедиться, что русофобская пропаганда не имеет ничего общего с реальностью. В том числе по этой причине Россия сегодня активно развивает как двусторонние отношения в сфере туризма со многими странами, так и многосторонний формат на площадках таких организаций, как ШОС, БРИКС, АТЭС.

«Ещё одно ключевое направление — укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из Всемирной туристской организации, это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнёрства и взаимопонимания между странами и народами», — отметил Путин.

Музей-пекарня «Коломенский Калач». Коломна. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Старинный русский город Плёс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Немалую роль путешествия внутри страны играют и в плане развития межнациональных отношений — народы России благодаря этому могут лучше узнавать традиции друг друга, а между различными регионами развиваются культурные и гуманитарные связи. Кроме того, внутренний туризм помогает знакомиться с особенностями малых городов, которые хранят многовековые традиции и способны поразить своей богатой историей даже самых требовательных туристов. Все это как нельзя лучше помогает понять, что Россия — уникальная цивилизации, вобравшая в себя и сохранившая самобытность всех населяющих её народов.

«Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои, уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые ещё только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх», — заявил Путин.

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