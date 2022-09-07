Пекин, , 05:44 — REGNUM Китай пережил самое жаркое лето с 1961 года, когда он начал вести полные метеорологические записи, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Жара dimitrisvetsikas1969

По данным Национального климатического центра Китая, средняя температура в стране с 1 июня по 31 августа составила 22,3 градуса по Цельсию, что на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем за тот же период обычных лет, и является самым высоким показателем с 1961 года. По данным центра, в общей сложности в 17 провинциальных регионах, включая провинцию Хунань в центральном Китае и город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, было зарегистрировано рекордно жаркое лето.

Среднее количество дней с самой высокой температурой, достигающей или превышающей 35 градусов по Цельсию в день в Китае, достигло 14,3 дня, что является рекордным показателем с 1961 года и на 6,3 дня больше, чем за тот же период обычных лет.

В Китае 366 метеорологических станций национального уровня сообщили о том, что температура была такой же или выше предыдущего рекорда. В общей сложности 15 станций зарегистрировали температуру, достигающую или превышающую 44 градуса по Цельсию. Среднее количество осадков по стране стало вторым самым низким показателем за тот же период с 1961 года. Центр прогнозирует, что температура осенью в большинстве районов Китая будет близка или немного выше, чем в обычные годы.