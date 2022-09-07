Владивосток, , 05:44 — REGNUM Строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии начнется осенью 2023 года, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе беседы с журналистами на полях Восточного экономического форума.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выход на «первый бетон» — осенью следующего года», — заявил он.

Лихачев добавил, что правительство Венгрии упорно работает над тем, чтобы проект возведения АЭС «Пакш-2» был завершен.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что госкорпорация «Росатом» не является угрозой венгерской безопасности, а является надежным партнером. Он добавил, что Будапешт сотрудничает с Москвой по атомной энергетике уже около 40 лет.