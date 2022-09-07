Чэнду, Китай, , 05:41 — REGNUM Более 2700 военнослужащих и сотрудников вооруженной полиции были направлены в уезд Лудин провинции Сычуань на юго-западе Китая для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий после землетрясения магнитудой 6,8, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение

В результате их усилий более 3951 человека были эвакуированы в безопасные места, 270 раненых были спасены и получили лечение. Они также восстановили почти 3 км поврежденных дорог, установили около 1000 палаток и перевезли 293 тонны предметов первой необходимости.

Благодаря быстрым и скоординированным усилиям по реагированию члены Народно-освободительной армии Китая и вооруженные полицейские силы развернули беспилотные летательные аппараты для разведки и вертолеты для транспортировки раненых и доставки грузов по воздуху.