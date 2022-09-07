Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. На Сахалине из-за непогоды, которую в регион принёс тайфун «Хиннамнор», без электроснабжения остались более 6,7 тыс. жителей, часть школ переведено на дистанционный режим обучения. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

пресс-служба правительства Сахалинской области «В ночь на 7 сентября островной регион оказался во власти мощного циклона. Сильные осадки в виде дождя сопровождаются ураганным ветром до 35 м/с. Из-за аварий на ЛЭП по состоянию на утро без света остались более 6,7 тысячи человек».

В результате непогоды пострадали населённые пункты Холмского, Долинского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Невельского районов. Работу объектов жизнеобеспечения в штатном режиме в них обеспечивают резервные источники питания.

На дистанционное обучение в связи с ухудшением погодных условий были переведены учащиеся 1−4 классов школ Холмского и Поронайского районов, а также 1−11 классов Долинского городского округа. Было временно закрыто движение паромов в Татарском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные порывы ветра, вызванные воздействием тайфуна «Хиннамнор», частично или полностью нарушили энергоснабжение в 25 населённых пунктах Хабаровского края.