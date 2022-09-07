Прокопьевск, Кемеровская область, , 05:37 — REGNUM В Прокопьевском округе Кемеровской области успешно завершились поиски 63-летней женщины и её 10-летнего внука, которые 3 сентября ушли в лес за грибами и не вернулись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Участники поисков пропавших в лесу женщины с ребёнком в Кузбассе ГУ МВД по Кемеровской области

После поступления сигнала об исчезновении была организована поисковая операция. В ней приняли участие полицейские, спасатели, волонтёры, а также местные жители — всего около 300 человек. Были также задействованы беспилотники и авиатехника.

Спустя трое суток, 6 сентября пропавших обнаружили в 25 км от места их исчезновения. Добровольцы из числа местных жителей нашли их на заброшенной пасеке. Как выяснилось, при возвращении домой женщина свернула в противоположную от посёлка сторону и заблудилась.

«В результате они заблудились и ходили по лесу, пока не набрели на заброшенную пасеку. В общей сложности в лесу они провели более трёх суток, по предварительным данным, прошли около 50 километров, пытаясь найти верную дорогу домой. Две ночи они провели в лесу, а на третьи сутки дошли до пасеки», — отметили в ведомстве.

Врачи осмотрели женщину с ребёнком, их жизни ничего не угрожает. В Главном управлении в связи с успешным завершением поисковой операции поблагодарили всех, кто принял в ней участие.

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