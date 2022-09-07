Пекин, 7 сентября, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В Пекине состоялся семинар, посвященный развитию тайваньских предприятий на материковой части Китая в последнее десятилетие, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Taiwankengo Тайвань

Глава Тайваньского рабочего бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзеи принял участие в мероприятии, организованном Ассоциацией тайваньских инвестиционных предприятий на материке (ATIEM).

К Лю присоединились около 30 представителей тайваньских бизнесменов на материке, в том числе председатель ATIEM Ли Чен Хунг. Они оценили на заметный прогресс, достигнутый материком, и рассказали о развитии, достигнутом огромным числом тайваньских бизнесменов и предприятий здесь за последние 10 лет.

Представители разделили мнение о том, что благодаря быстрому экономическому росту и разумному проведению соответствующей политики, материковая часть предлагает огромные возможности и хорошие условия для тайваньских бизнесменов и предприятий. В свете радужных перспектив и широкого пространства для развития на материке они углубят здесь свои корни и достигнут новых высот.

Сославшись на новые достижения и вклад тайваньских бизнесменов и предприятий, а также на новые возможности, которые их ожидают, Лю выразил надежду, что тайваньские бизнесмены на материке будут отстаивать крупные национальные интересы, решительно противостоять сепаратистам, стремящимся к «независимости Тайваня» и внешнему вмешательству, а также посвятят себя праведному делу содействия мирному развитию отношений по обе стороны пролива и мирному национальному воссоединению Тайваня.