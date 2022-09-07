Тбилиси, 7 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Парламент Грузии отменил вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенное ею на закон о негласном наблюдении, сообщает 6 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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На первом же пленарном заседании осенней сессии 60 депутатов проголосовали против президентского вето и лишь 20 депутатов поддержали позицию главы государства.

Напомним, что Зурабишвили наложила вето на закон о негласном наблюдении 22 июня, посчитав его ограничивающим права человека. Законопроект был инициирован депутатами от правящей «Грузинской мечты» и принят парламентом в третьем чтении 7 июня. 78 депутатов поддержали проект поправок в уголовно-процессуальный кодекс. Были продлены сроки, связанные с проведением негласных следственных действий, и увеличен перечень преступлений, по которым разрешены негласные следственные действия. Поправки увеличивают общий срок проведения негласных следственных действий до девяти месяцев, и они будут проводиться в три этапа, за исключением исключительных случаев, предусмотренных процессуальным кодексом.