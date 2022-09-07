Чэнду, Китай, 7 сентября, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Большой гражданский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Wing Loong-2H» был развернут в Китае для поддержки экстренной связи после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Mil.news.sina.com.cn Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I

«Wing Loong-2H» был отправлен для выполнения миссии после того, как землетрясение потрясло уезд Лудин провинции Сычуань в 12:52 по пекинскому времени 5 сентября, что привело к жертвам и повреждению зданий и дорог. Большой беспилотник вылетел в заданный район миссии в 18:44 того же дня и начал выполнять разведку и поддержку экстренной связи, сообщила Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC), ведущий производитель самолетов в стране.

Он помог создать воздушную сеть связи и отправлял изображения районов, пострадавших от землетрясения, в режиме реального времени, поддерживая работы по оказанию помощи и обеспечивая эффективные спасательные операции.

По данным AVIC, «Wing Loong-2H» обладает множеством характеристик, таких как большая дальность полета, длительный срок службы, высокая полезная нагрузка и высокая адаптивность к окружающей среде, что позволяет выполнять различные миссии в регионах, сильно пострадавших от стихийных бедствий, где нарушено движение транспорта, энергоснабжение и сетевая связь.