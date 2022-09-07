Пекин, 7 сентября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Анализ крахмала на зубном камне выявил самые ранние прямые свидетельства диеты гомининов и привычки предков человека ковырять в зубах в Восточной Азии, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Чарльз Найт. Неандертальцы. 1920

Те ранние современные люди, жившие от 120 000 до 80 000 лет назад, питались желудями, корнями, клубнями, семенами трав и некоторыми неопознанными растениями, но они еще не эволюционировали, чтобы потреблять какие-либо сельскохозяйственные культуры, такие как рис. Группа китайских исследователей изучила зерна крахмала в зубном камне гомининов пещеры Фуянь, охотников-собирателей, которые жили на территории современной провинции Хунань в центральном Китае и были одними из самых ранних современных людей в Восточной Азии.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Frontiers of Plant Science, в позднем плейстоцене в Китае, возможно, существовала давняя традиция питаться богатыми углеводами растительными ресурсами, причем желуди играли важную роль в стратегиях выживания.

По словам исследователей из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук, растительная пища является обильным источником углеводов, которые значительно повышают доступность энергии для тканей человека с высокой потребностью в глюкозе. Согласно исследованию, некоторые зерна крахмала были повреждены, возможно, в результате обработки пищевых продуктов, поскольку желуди содержат танин и должны быть обработаны перед употреблением в пищу человеком.

Исследователи заявили, что технология обработки пищевых продуктов, возможно, развилась гораздо раньше, чем было обнаружено ранее. Окаменелость одного человека показала явный кариес зубов, поскольку высокое потребление крахмалистых растений может привести к определенной степени кариеса.

Фрагменты хвойных пород были обнаружены в зубном камне двух зубов гоминина из пещеры Фуян, похожих на те, что были обнаружены у неандертальцев, живших 49 000 лет назад, при раскопках в Испании. Согласно исследованию, на коронке того же зуба также была обнаружена борозда с многочисленными мелкими и параллельными царапинами. Фрагменты и царапины в углублении указывают на то, что гоминины пещеры Фуян обычно протирали материал между зубами, подобно неандертальцам.

По словам исследователей, полученные результаты объясняют эволюционное преимущество ранних современных людей с увеличением потребления крахмала, который может снабжать энергией их все более крупный мозг и другие глюкозозависимые ткани.