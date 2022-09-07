Владивосток, 7 сентября, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья, которому нет аналогов в России, появится в Якутии. Договорённость о его строительстве заключена 7 сентября на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«Наша республика подписала соглашение с ООО «ПроШкола», благодаря которому в Якутске будет построен первый в России современный Адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил глава региона.

Комплекс будет состоять из школы для 550 детей и детского сада на 200 мест. Также предусмотрят возможность круглосуточного пребывания детей благодаря интернату на 350 человек. Ожидается, что комплекс позволит обучать детей в комфортных условиях. Строительство зданий начнут в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о разработке технологии производства инновационного углеродного материала подписали в ходе VII Восточного экономического форума глава Якутии Айсен Николаев и компания «Элемент». В республике намерены производить суперконденсаторы с высокой плотностью запасаемой энергии.