Хабаровск, 7 сентября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Сильные порывы ветра, вызванные воздействием тайфуна Хиннамнор, частично или полностью нарушили энергоснабжение в 25 населённых пунктах Хабаровского края. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

По данным ведомства, нарушения в подаче электроэнергии фиксируются в 25 населённых пунктах в пяти муниципальных образованиях (Ванинский, Солнечный, Комсомольский, Хабаровский, Нанайский районы), а также в городе Комсомольске-на-Амуре. Также имеются локальные отключения в некоторых районах Хабаровска.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «Бригады электросетей в работе, проводится оперативное переподключение абонентов, аварийно-восстановительные мероприятия».

Отмечается, что наиболее сильные порывы ветра — до 20−21 м/с — были зафиксированы в Тугуро-Чумиканском районе, Аяно-Майском районе и в Хабаровске.