Вашингтон, 7 сентября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби отказался говорить об имеющихся у Вашингтона разведданных о диверсионной деятельности киевских террористов на освобожденных территориях бывш. УССР. Об этом он заявил в ходе брифинга.

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Кирби задали вопрос о диверсионной деятельности киевских боевиков и их причастности к организации убийств на освобожденных территориях б. УССР. Журналиста интересовало, осведомлен ли Вашингтон о подобном.

«Не думаю, что сильно удивлю вас тем, что откажусь говорить о наших разведданных, об их сборе и анализе в том, что касается военных операций [киевского режима]», — заявил Кирби.

Он лишь отметил, что киевские террористы проводят «целый спектр военных операций». Другие детали Кирби предоставить отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября киевские боевики вновь обстреляли из артиллерии Запорожскую АЭС. Обстрелы станции возобновились после того, как ее территорию покинула миссия МАГАТЭ.