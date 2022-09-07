Улан-Удэ, , 05:19 — REGNUM В Бурятию в ближайшие дни вернётся настоящее лето с 30-градусной жарой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Бурятия Владимир Бадмаев © ИА REGNUM

7 сентября днём ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура поднимется до 20-25 градусов тепла, по южным районам — до 29 градусов.

8 сентября преимущественно без осадков. Ветер юго-западный в отдельных районах до 13 метров в секунду.

«Температура ночью +7, +12, местами +1, +6, по северной половине до 0, — 5. Днём +28, +33, местами +18, +23», — отметили синоптики.

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