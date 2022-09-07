Пекин, , 05:13 — REGNUM Обстрелы Запорожской АЭС, продолжающиеся даже после визита представителей МАГАТЭ, беспокоят власти Китая. Об этом заявил 6 сентября заместитель постпреда страны при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации по итогам визита миссии МАГАТЭ.

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«Обстрелы ЗАЭС продолжаются даже после визита на объект представителей МАГАТЭ. Это действительно вызывает тревогу», — сказал китайский дипломат.

Шуан обратил внимание на то, что аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима-1» до сих пор напоминают о себе. Дипломат призвал мировое сообщество сделать всё возможное, чтобы не допустить ещё одной ядерной катастрофы.

Кроме того, Гэн Шуан указан, что Китай поддерживает предложение о долгосрочном присутствии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС и выразил надежду на то, что они смогут обеспечить обеспечат стабильную и профессиональную техническую поддержку, а также дадут гарантию безопасности и защиты для АЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен предложить параметры зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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