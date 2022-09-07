В Китае обеспокоились продолжающимися обстрелами Запорожской АЭС
Пекин, 7 сентября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Обстрелы Запорожской АЭС, продолжающиеся даже после визита представителей МАГАТЭ, беспокоят власти Китая. Об этом заявил 6 сентября заместитель постпреда страны при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации по итогам визита миссии МАГАТЭ.
«Обстрелы ЗАЭС продолжаются даже после визита на объект представителей МАГАТЭ. Это действительно вызывает тревогу», — сказал китайский дипломат.
Шуан обратил внимание на то, что аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС «Фукусима-1» до сих пор напоминают о себе. Дипломат призвал мировое сообщество сделать всё возможное, чтобы не допустить ещё одной ядерной катастрофы.
Кроме того, Гэн Шуан указан, что Китай поддерживает предложение о долгосрочном присутствии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС и выразил надежду на то, что они смогут обеспечить обеспечат стабильную и профессиональную техническую поддержку, а также дадут гарантию безопасности и защиты для АЭС.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен предложить параметры зоны безопасности вокруг ЗАЭС.