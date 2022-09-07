Бамако, , 05:07 — REGNUM Немецкие военные возобновили свою разведывательную миссию в Мали после более чем трехнедельного перерыва, они будут собирать информацию для миротворческой миссии ООН (МИНУСМА). Об этом сообщило агентство Reuters.

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Приостановка миссии была связана с разногласиями с малийским правительством по поводу разрешений на полеты. Введенный контингент насчитывает около тысячи военнослужащих.

Большинство из них разместились недалеко от города Гао на севере страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа власти Франции официально объявили о выводе своих войск с территории Мали, где они проводили операцию «Бархан».

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