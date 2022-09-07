Владивосток, 7 сентября, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Западные политики ведут себя как подростки, забывая о национальных интересах своих стран, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

(сс) Bundesministerium für Europa Карин Кнайсль

«Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинэйджеров, они думают о своем эмоциональном возмущении, вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила площадку Восточного экономического форума. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что она встретится с российским лидером Владимиром Путиным во Владивостоке. Он добавил, что официально встреча не планировалась.