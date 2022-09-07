Москва, 7 сентября 2022, 04:52 — REGNUM США вряд ли смогут вовлечь Китай и Индию в свою инициативу, связанную с введением потолка цен на российскую нефть. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что подобная деятельность является сверхзадачей Белого дома. По мнению парламентария, участие Китая в таком процессе «в ущерб России выглядит невероятным».
Пушков пояснил, что КНР не захочет усиливать США и G7, которые готовятся к конфликту с Пекином, о чем говорят открыто. Кроме того, как подчеркнул сенатор, Индия выглядит «маловероятным кандидатом на участие в такой коалиции».
Он напомнил, что ранее Россия предупредила, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат введение ценовых ограничений, касающихся российского сырья. Пушков добавил, что в Вашингтоне не могут понимать позиции Индии и Китая, но «просто делают вид, что не понимают».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что индийские власти якобы могут поддержать введение потолка цен на российскую нефть и уже изучает этот вопрос.
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