Москва, 7 сентября, 2022, 04:52 — ИА Регнум. США вряд ли смогут вовлечь Китай и Индию в свою инициативу, связанную с введением потолка цен на российскую нефть. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сенатор отметил, что подобная деятельность является сверхзадачей Белого дома. По мнению парламентария, участие Китая в таком процессе «в ущерб России выглядит невероятным».

Пушков пояснил, что КНР не захочет усиливать США и G7, которые готовятся к конфликту с Пекином, о чем говорят открыто. Кроме того, как подчеркнул сенатор, Индия выглядит «маловероятным кандидатом на участие в такой коалиции».

Он напомнил, что ранее Россия предупредила, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат введение ценовых ограничений, касающихся российского сырья. Пушков добавил, что в Вашингтоне не могут понимать позиции Индии и Китая, но «просто делают вид, что не понимают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что индийские власти якобы могут поддержать введение потолка цен на российскую нефть и уже изучают этот вопрос.