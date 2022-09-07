Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 сентября — первого рабочего дня после отмечаемого в Соединённых Штатах Дня Труда — снижением на фоне смешанных данных по экономике. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 173,14 пункта (0,55%), до уровня 31 145,30 пункта. S&P 500 подешевел на 16,07 пункта (0,41%), до уровня 3908,19 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 85,96 пункта (0,74%), до уровня 11 544,91 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,13 (2,39%), до уровня $86,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 сентября снижением.

Читайте также: Цена на газ в Европе по итогам торгов опустилась ниже $2450