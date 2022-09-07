Владивосток, 7 сентября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Завод по производству литий-ионных накопителей энергии могут открыть на Дальнем Востоке в случае появления спроса на эту продукцию, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

На заводе

«В случае спроса на промышленные накопители энергии мы готовы эту технологию локализовать здесь, уже имея в виду и электродвижение», — заявил он.

Лихачев добавил, что открытие такого завода позволит создать рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Также он отметил, что литий-ионные накопители энергии уже производят в Подмосковье, планируется строительство еще одного завода в Калининграде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на ВЭФ оценили перспективы рыбной отрасли в России. Отмечалось, что для улучшения ситуации необходимо бороться с теневым сектором в рыбной отрасли, а также вкладывать средства в перерабатывающие заводы и судостроение.