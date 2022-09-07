Салехард, , 04:27 — REGNUM В Салехарде вопрос о переименовании реки Шайтанки вызвал массу споров. По результатам сбора предложений на платформе «Живём на Севере» и круглого стола с участием общественников, сформирован список из восьми названий, сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Салехард Westzap.ru

С просьбой о переименовании реки Шайтанки в Законодательное собрание ЯНАО обратились общественники и представители духовенства.

«Шайтанка — тюркский топоним. И у мусульман здесь однозначная трактовка: шайтан — это чёрт, это нечистая сила. Мы предлагали бы изменить название реки на более благозвучное и духовное», — отмечает заместитель муфтия ЯНАО Тимур-Хазрат.

«Сегодня на берегу реки формируется духовный центр Салехарда — достраивается православный кафедральный комплекс, действует соборная мечеть города, и самое время уйти от двусмысленного имени реки», — говорится в обращении в адрес депутатов.

Народную инициативу региональные законодатели направили на изучение депутатам городской думы Салехарда.

Река Духовная — с таким предложением о переименовании Шайтанки вышли доктора исторических наук Сергей Харючи и Елена Пушкарёва.

Писатель, журналист и культуролог Зинаида Лонгортова считает, что название реки следует искать в сакральном значении этого места для народа ханты.

«Это Священная река, здесь размещались божества, которые покровительствовали роду Тайшиных. Вода в этой реке священная. Поэтому самое правильное — вернуться к истокам», — отметила Зинаида Лонгортова.

При выборе нового названия Шайтанки важно подобрать более корректное, считает кандидат филологических наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена Марина Люблинская.

«Светлая близка по ассоциативному ряду к традиционным названиям. Консультируясь со знатоком хантыйского языка, я выяснила, что Луньхатл, где хатл — «светлая». Это хорошее название — река Светлая, созвучное названию «святая», «божественная», близкое по существу к исходному, но не звучащее напыщенно», — отметила Люблинская.

Публицист Пётр Казанцев предложил назвать реку Преображенкой. А в комментариях к информации горадминистрации предлагаются названия Обдорянка, Мирная, Ямалка. Бывший замглавы Салехарда, а ныне депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин предлагает оставить прежнее название реки.

В мэрии столицы Ямала учли разнобой мнений. Поскольку тема вызвала активный интерес у жителей Салехарда и показала высокую вовлечённость при обсуждении в социальных сетях, экспертным сообществом предложено провести среди горожан социологический опрос на платформе «Живём на Севере».