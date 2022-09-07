Берлин, , 04:03 — REGNUM Цены на газ останутся высокими в течение нескольких ближайших лет, даже после завершения спецоперации на территории б. УССР. Такое заявление сделал глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах 6 сентября в интервью телеканалу CNBC.

Хранилище Линде Газ. Германия Engineer09

«Нам не стоит ожидать, что цены на газ сразу упадут. И в последующие годы это ляжет бременем на потребителей и промышленность. Для них это плохая новость. Но есть и хорошая. Высокие цены могут быть полезными для энергоперехода, для того, чтобы мы совершили переход к углеродно нейтральному будущему», — заявил Маубах.

По словам главы Uniper, уже сейчас цены на газ на оптовых рынках выросли в 20 раз в сравнении с теми, что были два года назад. Маубах напомнил, что говорил о дальнейшем повышении цен с начала года, и указал, что «худшее ещё впереди». По мнению бизнесмена, Евросоюзу нужна открытая и широкая дискуссия о том, какой будет дальнейшая стратегия в условиях чрезмерного роста цен.

По поводу возможного возобновления сотрудничества с компанией «Газпром» Маубах указал, что партнёрство с российской компанией разорвано и ряд ли будет возможно его восстановить в ближайшее время. Как уточнил глава Uniper, компания сфокусирована на замену газа из России, но уточнил, что есть сложности в сфере наличия мощностей для импорта топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава компании Uniper Маубах допустил введение сбора на электроэнергию для потребителей в Германии.

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