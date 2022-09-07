Владивосток, , 03:59 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются при помощи санкций не только нанести экономический ущерб России, но и избавиться от конкурента на мировой политической арене, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации России по экономической политике Константин Долгов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Главная цель США — не попытка как-то урегулировать ситуацию на [территории б. УССР], а «отбросить» назад Россию. Вместе с Китаем и Европой мы — основные конкуренты Вашингтона за влияние на международной арене», — приводит его слова «Прайм».

Сенатор уточнил, что в настоящее время на мировой арене политические интересы более значимы, нежели экономические. Это, по его словам, объясняет введение санкций против России, от которых экономически страдают и сами западные страны. Долгов подчеркнул, что в ближайшее время сложившаяся ситуация не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что антироссийские санкции ударили не только по США и Евросоюзу, но и создали угрозы продовольственного и энергетического кризиса. По его словам, Вашингтон пошел на такие действия ради удержания собственной гегемонии любой ценой.