Красноярск, 7 сентября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. В среду, 7 сентября, в Красноярске переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +22… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень

В 7:30 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 7 на 8 сентября ожидается до +16… +20 °C, облачно, временами небольшой дождь.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В четверг, 8 сентября, в Красноярске до +17… +19 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +6… +12 °C, облачно с прояснениями.

В пятницу, 9 сентября, в Красноярске ожидается до +14… +15 °C днём и до +4… +9 °C ночью. Облачно с прояснениями, днём небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 7 сентября в южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидается сильная жара, температура воздуха днем +30… +35 °C.

В южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса.